Gagnez votre dossard pour participer à la Montpellier Urban Trail

publié le 27/04/2017 à 15:47

Vous aussi, vous souhaitez participer à la Montpellier Urban Trail et vous élancer de la place royale du Peyrou samedi 6 mai ? Tentez votre chance en jouant avec Fun Radio Méditerranée et gagnez votre dossard pour la course.



C'est le rendez-vous de tous les sportifs de la ville. "L'Urban Trail, c'est une course à pied dans les rues de Montpellier." Voilà comment Olivier Lebreton, directeur de Montpellier Triathlon qualifie cet événement.

De nombreux sportifs participeront à cette manifestation. A partir de 13h30 vous pourrez retirer vos dossards. Les épreuves commenceront à 15 h avec la course adaptée. S'en suivra la course des garçons de café qui "est un parcours d'habilité sur 2 km, où les serveurs vont pouvoir se défier. Il faut allier agilité, rapidité pour pouvoir être le 1er sur la ligne d'arrivée." Explique Olivier Lebreton. Cette épreuve devrait éveiller la curiosité d'un bon nombre de Montpelliérains.



A partir de 16h30 se sera au tour des enfants de s'élancer, puis aux étudiants à 18h. Les courses nocturnes commenceront à 20h45 avec les 7 klm. Le départ des 15 km sera donné à 21h. Le but d'Olivier Lebreton est de "donner la possibilité de participer à un maximum de personnes."



Vous aussi, vous pourrez parcourir les rues de la ville avec la Montpellier Urban Trail ! Pour cela jouez avec Fun Radio Méditerranée et gagnez votre dossard pour être aligné au départ de la place royale du Peyrou le 6 mai. Cliquez sur "PARTICIPER" et laissez-vous guider !

Attention, votre participation sera conditionnée à la fourniture d'un certificat Médical ou Licence valide.

Toutes lies infos, inscriptions et règlement de l'Urban Trail ICI !