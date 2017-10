Grenade au phosphore à Briey, un slogan pour les commerces de Nancy : l'actu de ce jeudi 26 octobre 2017

publié le 26/10/2017 à 09:44

Une grenade au phosphore a été découverte hier matin à Briey. L'engin a été mis au jour après l'intervention d'ouvriers réalisant des travaux dans un lotissement. Voyant une fumée blanche s'échapper, ils ont appelé les pompiers. L'engin datant de la Seconde Guerre mondiale a été neutralisé. Les ouvriers qui ont inhalé de la fumée ont été transportés à l'hôpital Maillot pour observation.





Les commerces de Nancy cherchent un slogan. Ils invitent les consommateurs à faire des propositions. Elles seront analysées par un jury de professionnels. Les meilleurs messages seront repris sur les supports de communication de la ville. Le vainqueur remportera 500€ de bons d’achats.



A Metz, les magasins seront ouverts les 4 dimanches avant Noël. La préfecture de la Moselle autorise les commerces à ouvrir les 3, 10, 17 et 24 décembre de 9h à 19h.



Les messins prêts à offrir leur sapin à la ville pour les fêtes de fin d'année. Quatre propositions ont été faites à la ville mosellanne par des citoyens pour installer un conifère place de la gare pour Noël. La municipalité avait décidé de supprimer l’installation pour des raisons financières. Des petits sapins devraient être tout de même installés.



Dans l'affaire Gregory, Marcel Jacob veut retourner dans les Vosges. Le grand oncle du petit garçon a demandé hier la modification de son contrôle judiciaire qui l'oblige à résider en Haute-Marne. Il avait été mis en examen en juin dernier pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Agé de 72 ans, il a l'interdiction de rencontrer son épouse Jacqueline également mise en examen et placée sous contrôle judiciaire en Alsace.





En foot, le FC Metz s'est qualifié en Coupe de la Ligue. Les Grenats ont battu le Red Star hier soir 1-0 pour les 16ème de finale. Prochain match pour le FC Metz le 12-13 décembre. De son côté, l'ASNL a été éliminé après sa défaite 3-2 à Angers.