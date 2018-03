ouverture de la foire de Nancy et week-end spécial au parc Sainte-Croix : l'actu de ce vendredi 30 mars 2018

publié le 30/03/2018 à 08:44

La cour d'appel de Nancy a confirmé la peine de première instance soit 5 ans de prison pour le faux avocat. L'homme se présentait comme spécialiste en droit commercial, droit des affaires du travail et des sociétés. Il a encaissé des honoraires pour des procédures qui n'ont jamais débouché.



Fin de la première phase du budget participatif à Metz. 583 idées ont été proposées par les Messins. Les services municipaux de la ville doivent à présent étudier la faisabilité de ces idées. Ils ont jusqu’au 20 juin.

Le parc Sainte-Croix ouvre ses portes ce week-end. Et pour fêter Pâques, de nombreuses animations sont prévues. Biberons des agneaux, tonte de mouton, grand jeu de piste, spectacle pour enfants et bien sur chasse aux œufs et distribution de chocolat ! L’occasion de découvrir les élans, les nouveaux arrivants du parc. Toutes les infos sont à découvrir sur parcsaintecroix.com





La foire attractive de Nancy ouvre aujourd'hui. Parmi les nouveautés : le Star Flyer avec ses chaises volantes et un tobbogan géan en colimaçon. Rendez-vous à partir de 14h.