La fac de lettres de Nancy reste paralysée, hommages à Arnaud Beltrame en Lorraine : l'actu de ce jeudi 29 mars 2018

publié le 29/03/2018 à 09:52

La fac de lettres de Nancy reste paralysée. Après 4 heures de discussions, les étudiants ont voté hier pour le blocage de l’établissement. Ils dénoncent la réforme de l’accès à l’université. Tous les cours sont, pour le moment, annulés.





Grosse pagaille sur les rails à la gare de Nancy hier. En cause : une panne d'aiguillage. La circulation des trains a été interrompue en fin d'après-midi. Des bus ont été mis en place pour effectuer des rotations jusque Pont-à-Mousson.



L’hommage à Arnaud Beltrame hier à Paris. Emmanuel Macron a présidé la cérémonie dans la cour d’honneur des Invalides. Il a prononcé l’éloge funèbre avant de promouvoir le gendarme colonel à titre posthume. A Metz, un hommage a été rendu aux victimes des attentats de Trèbes et de Carcassonne à la caserne de gendarmerie. Une minute de silence a été respectée place Stanislas à Nancy à 10h.





Le concours international "Ma thèse en 180 secondes" c’est aujourd’hui. Les jeunes chercheurs francophones présenteront leur thèse en 3 minutes chrono. Objectif : être clair et concis devant un public non spécialisé. 11 doctorants ont été sélectionnés pour la finale régionale. Rendez-vous donc dans l’amphi 600 B de la fac de médecine à Vandoeuvre-lès-Nancy à 18h. Les premiers prix du jury et prix du public iront en demi-finale nationale à Paris début avril.



"Tous au compost" aujourd’hui à Nancy. Dans le cadre de la semaine nationale du compostage de proximité, vous êtes invité sur le site de compostage partagé de la résidence autonomie Gabriel Mouilleron au numéro 137. Rendez-vous de 17h30 à 19h. Un maitre-composteur sera présent pour répondre à vos questions.





En handball, les dragonnes de Metz ont battu Brest hier soir pour la 21ème journée de LFH. Score final : 28 à 25. Les messines restent leader et imbattables en championnat.