Grève et manifestations des profs en Lorraine, palmarès du guide Michelin dans la région : l'actu de ce mardi 6 février 2018

publié le 06/02/2018 à 09:36

Les enseignants sont en grève aujourd'hui en Lorraine comme partout en France. Dans le viseur : la suppression d'une centaine de postes, la carte scolaire, les réformes des lycées et du baccalauréat ou encore la plateforme Parcours sup'. A Nancy, l'UNEF organise une assemblée générale à midi à la fac de lettres. Un rassemblement est ensuite prévu devant la préfecture à 14h30.





Le palmarès du guide Michelin a été dévoilé hier soir. Les chefs Marc Veyrat et Christophe Bacquié obtiennent 3 étoiles. En Lorraine, le chef Patrick Fréchin décroche une étoile pour son restaurant "Transparence" à Nancy après seulement 18 mois d'ouverture. "Le magasin aux vivres" à Metz conserve son étoile tout comme le "Toya restaurant" à Faulquemont ou "La maison dans le parc" à Nancy. La Lorraine compte à présent 14 restaurants récompensés.



Retour à la normale aujourd'hui sur le réseau Stan à Nancy. Les chauffeurs de bus et de tram se sont mobilisés hier après l'agression d'un de leur collègue dimanche soir. Ils ont exercé leur droit de retrait. Le conducteur arrivé au terminus de la ligne 4 à Champ-le-boeuf a été menacé par un individu armé à qui il a remis sa caisse. Les transports en commun n'ont quasiment pas circulé.





En basket, le SLUC Nancy accueille Caen ce soir pour la 18ème journée de pro B et le premier match de la phase retour. Coup d’envoi à 20h. A noter que le club accueillera une collecte de sucre et de café au profit de la banque alimentaire lors de ce match.