Mesures exceptionnelles à la fac de Metz, un nancéien médaille d'or au concours L'épine : l'actu de ce mercredi 9 mai 2018

publié le 09/05/2018 à 10:51

16eme jour de grève à la SNCF en Lorraine comme partout en France aujourd'hui. Le trafic est très perturbé dans la région avec 3 TER sur 10 en circulation. Comptez 1 TGV sur 2. 7 allers et 4 retours sont prévus entre Nancy et Luxembourg, 19 allers et 23 retours entre Nancy et Metz, 2 allers et 2 retours entre Metz et Thionville. Des bus de substitution sont mis en place entre Nancy et Lunéville. Pas de circulation entre Metz et Bar-le-Duc. Fin de la mobilisation demain matin.





Des mesures exceptionnelles ont été prises à l’université de Metz. Le président a demandé à des vigiles de patrouiller devant et à l’intérieur des bâtiments bloqués ces dernières semaines. Les étudiants doivent donc justifier de leur identité 45 minutes avant le début de chaque partiel. Des étudiants militants contre la réforme de l’accès à l’université avaient bloqué pendant plusieurs semaines l’accès aux salles de cours.

Un nancéien médaille d’or du concours L'épine. Emmanuel Ogier a été récompensé lundi pour son jeu « Kifé paf », le premier jeu en chocolat connecté. Une première mondiale. Objectif pour les enfants : casser un œuf en chocolat garni sans le toucher comme un magicien grâce au téléphone ou à la tablette qui fait office de baguette magique. Le produit pourrait être introduit sur le marché d’ici 2019.