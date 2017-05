Henri Leclaire au procès de Francis Heaulme, des pompiers meurthe-et-mosellans pour le 14 juillet : l'actu de ce jeudi 11 mai 2017

publié le 11/05/2017 à 09:07

Dixième journée du procès de Francis Heaulme hier. La cour d'Assises de la Moselle est revenue sur les particularités des 9 meurtres du routard du crime. La journée s'est terminé par la déposition d'Henri Leclaire qui a à nouveau clamé son innocence. Il avait été suspecté du double meurtre puis finalement mis hors de cause en 2014. Francis Heaulme a d'ailleurs reconnu qu'il ne l'avait pas vu sur le lieu du crime ce jour là.





Des pompiers meurthe-et-mosellans participeront au 14 juillet. Onze soldats du feu ont été sélectionnés pour défiler pour la fête nationale à paris. Parmi eux : un capitaine de Lunéville, de Baccarat ou encore une infirmière volontaire de Nancy. Un honneur puisque cela fait 9 ans qu’ils ont gagné le droit d’être présents sur les champs-Elysées.



Un forum pour l'apprentissage est organisé aujourd'hui à la maison de l'emploi de Nancy. Plus de 50 exposants seront présents et notamment des entreprises et des centre de formation. Tous les grands secteurs d’activité seront représentés. 2 500 jeunes ont été personnellement invités par les services de la mission locale.