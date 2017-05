Le SLUC Nancy Basket relégué, légers retards sur les rails entre Metz et Luxembourg : l'actu de ce mercredi 10 mai 2017

publié le 10/05/2017 à 09:05

Des retards sont à prévoir sur les rails entre Metz et Luxembourg. En cause : une rupture de canalisation qui a inondé et affaisser un talus le long des voies SNCF en début de semaine à hauteur de Richemont. La Société des Chemins de Fer a donc décidé de réduire la vitesse des trains. Entre 5 et 20 minutes de retard son prévus notamment aux heures de pointe. Aucune annulation n'est envisagée.



Des mesures sont prévues après l'accident ferroviaire de Dudelange. Le système d'aide à la conduite mis en cause dans l'accident du 14 février dernier sera remplacé à bord de tous les trains de voyageurs des chemins de fer luxembourgeois et des TER SNCF d'ici la fin de l'année. Un des deux conducteurs avaient trouvé la mort dans la collision mortelle à Bettembourg.



Le procès de Francis Heaulme continue à Metz. Le président de la Cour d'Assises de la Moselle a listé les 9 meurtres du routard du crime hier. L'ancien enquêteur Jean-François Abgrall a ensuite été auditionné pendant plusieurs heures. C'est lui qui fait le lien entre Francis Heaulme et le double meurtre de Montigny-les-Metz. Il aurait également recueilli une sorte d'aveu de l'accusé. De son côté, la défense a attaqué le gendarme sur l'absence de procès-verbal pour ces supposées déclarations.





Les dragonnes de Metz handball rencontre le public aujourd'hui. Les joueuses seront cette après-midi de 16h30 à 18h30 en gare de Metz pour une séance photo et une séance de dédicace.





En basket, ultime défaite pour le SLUC Nancy basket. Les Cougars ont perdu 76 à 82 hier soir face au Mans pour la 32eme journée de Pro A. Les nancéiens sont donc relégués en Pro B la saison prochaine.