Henri Leclaire mis hors de cause, nouvelle carte jeune à la SNCF, coup d'envoi du mondial de hand : l'actu de ce mercredi 11 janvier 2017

La cour de cassation a validé le non lieu dont avait bénéficié Henri Leclaire pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz en 1986.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 11/01/2017 à 09:40

Henri Leclaire a été définitivement mis hors de cause. La cour de cassation a validé hier son non lieu dans l’affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz. Francis Heaulme sera donc jugé seul devant la cour d’assises pour le meurtre de Cyril et Alexandre en 1986. Son procès est prévu pour le printemps prochain. En 2014, des témoignages de dernière minute avaient conduit à la suspension du procès de Francis Heaulme.



La SNCF lance une nouvelle carte jeune. Elle s’appelle "Happy card" et devrait permettre aux 16-27 ans de voyager de manière illimité dans les TGV et Intercités pour 79 euros par mois. Les jeunes voyageurs devront souscrire à un abonnement de minimum 3 mois. Objectif : contrer la montée du covoiturage. Début de l’offre le 19 janvier



En foot, Nancy qualifié pour les demi finale de la coupe de la ligue. Les rouge et blanc ont battu Nantes 2-0 hier en quart de finale. De son côté, Monaco a battu Sochaux au tir au but. A suivre ce soir : Bordeaux – Guingamps à 18h45 et puis le FC metz affrontera le PSG au parc des prince. Coup d’envoi à 21h.





Le Mondial de handball commence ce soir en France, à Paris. Les Bleus affrontent le Brésil pour le match d'ouverture à 21h. Les premiers matchs se joueront aux arênes de Metz à partir de demain.

