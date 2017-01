L'hopital de Verdun sous tension, sécurité maximale à Metz pour le mondial de handball : l'actu de ce lundi 9 janvier 2017

L'établissement meusien a été placé en "hôpital sous tension" à cause de l'affluence exceptionnelle de malades de la grippe.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 09/01/2017 à 10:11

L'hôpital de Verdun sous tension. L'établissement manque de lits pour accueillir les malades de la grippe et notamment des personnes âgées. 80 patients sont reçus tous les jours depuis les fêtes. Un plan d'urgence a été déclenché pour faire face à la situation exceptionnelle.



Sécurité maximale à Metz pour le championnat du monde de handball. La ville lorraine a été choisie pour accueillir une quinzaine de match aux arênes. Les forces de l'ordre seront présents tout au long de la compétition. La circulation risque d'être perturbée : l'avenue Louis le Débonnaire sera d'aillerus fermé du 10 au 20 janvier. Au moins 14 000 spectateurs sont attendus. Début de la compétition le 11 janvier.



Les plots en bétons place Stanislas retires. Ils avaient été mis en place après l'attaque terroriste du 14 juillet dernier à Nice. Objectif : freiner la course d'un véhicule fou ou d'un camion bélier. Le dispositif a été maintenu lors des dernières grandes manifestations de la ville. Ils seront replacés en même temps que les terrasses d'été.





En foot, les résultats des 32eme de finale de la Coupe de France : les amateurs du Sarreguemines FC ont battu 2-1 les pro du Stade De Reims, 2ème de Ligue 2. Au prochain tour, les Sarregueminois accueilleront NiortDe son côté, Nancy s'est qualifié en battant Besançon 3-0. L'ASNL jouera contre le CA Bastia en 16ème de finale. Fin de l'aventure en revanche pour le FC Metz battu 2-0 à Lens.





