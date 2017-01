Le double meurtre de Montigny-lès-Metz, Renaud Lavillenie bientôt à Nancy : l'actu de ce mardi 10 janvier 2017

La cour de cassation doit se prononcer sur le non lieu d'Henri Leclaire dans l'affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 10/01/2017 à 09:10

Henri Leclaire devra-t-il répondre du double meurtre de Montigny-les-Metz ? La justice avait mis l'homme hors de cause mais la famille de l'un des deux petits garçons conteste cette décision. La cour de cassation doit donc se prononcer aujourd'hui sur son non lieu. Francis Heaulme est d'ores et déjà renvoyé aux assisses dans cette affaire. Cyril et Alexandre avaient été tués en 1986 à Montigny-les-Metz.



Renaud Lavillenie parrain des championnats du monde scolaire d'athlétisme. Le détenteur du record du monde du saut à la perche il y a 2 ans sera donc présent à Nancy du 24 au 30 juin prochain. Le sportif l'a annoncé dans une vidéo promotionnelle de 2 minutes publiée sur internet. La manifestation rassemblera 800 athlètes et encadrants de 25 nations différentes.



L'Euro de foot a généré 1,22 milliards de retombées économiques en France. Ce sont les chiffres publiés par une étude du ministère des Sports. La compétition a coûté moins de 200 millions d'euros. L'état a engagé 24 millions d'euros pour assurer la sécurité de la voie publique notamment des Fan Zones soit le double de ce qui était prévu.





Abdoulaye Mbaye intègre le SLUC Nancy basket. Le français de 28 ans vient de signer jusqu'à la fin de la saison dans le club nancéien. L'arrière international a déjà évolué à Dijon, Strasbourg, Gravelines ou encore Rouen.





En foot, début des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Deux matchs à suivre ce soir : Nantes-Nancy à 18h30. Le coup d'envoi de la rencontre Sochaux-Monaco sera donné à 21h. Le FC Metz quant à lui se déplacera demain soir au parc des Princes pour affronter le PSG.





