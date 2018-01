Hystérie pour des couches à Metz, mobilisation des agents d'Ehpad en Lorraine : l'actu de ce mercredi 31 janvier 2018

publié le 31/01/2018 à 10:10

Nouvelle scène d’hystéries dans un Intermarché à Metz-Vallières. Après le Nutella la semaine dernière, des promotions sur des couches-culottes de la marque Pampers ont créé l’émeute. Près de 250 personnes se trouvaient à l’entrée du magasin avant l’ouverture des portes pour profiter de l’offre. Les forces de l’ordre ont dû intervenir.



Les personnels des maisons de retraites ont manifesté hier en Lorraine comme partout en France. Plus de 200 personnes se sont réunis devant l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Meurthe-et-Moselle à Nancy. Ils réclament plus de moyens humains et financiers pour améliorer leurs conditions de travail et la vie des pensionnaires. Ils étaient des milliers en France.



Dans le débat sur les rythmes scolaires, Metz reste à 4,5 jours. Le maire Dominique Gros a tranché. Il a avancé l’intérêt des enfants mis en avant par les études scientifiques. Une décision qui a fait bondir l’opposition qui réclamait une consultation comme cela a été fait à Nancy.





Jonathann Daval a été mis en examen et écroué. Le mari d'Alexia a avoué son meurtre hier à Besançon avant la fin de sa garde à vue. L'informaticien de 34 ans a reconnu avoir tué "accidentellement" sa femme. Le corps de la joggeuse de 29 ans avait été retrouvé calciné dans un bois il y a 3 mois.