La colère des personnels d'Ehpad, Patrick Gabriel nommé entraîneur de l'ASNL : l'actu de ce mardi 30 janvier 2018

publié le 30/01/2018 à 08:42

Les personnels des maisons de retraites se mobilisent aujourd'hui en Lorraine comme partout en France. Un mouvement national est attendu pour réclamer des moyens humains et financiers. Objectif : améliorer les conditions de travail et la vie des résidents. Plusieurs manifestations sont prévues à Metz, Nancy, Verdun et Epinal.





Schmolz et Bickenbach reprend Ascométal. Le tribunal de Grande Instance de Strasbourg a choisi le groupe germano-suisse. Le repreneur a annoncé hier son intention de fermer d'ici 2 à 3 ans plusieurs unités de production et notamment l'aciérie du site d'Hagondange en Moselle. Les salariés sont appelés à faire grève et à manifester demain devant l'usine.



Bilan très positif après la collecte des sapins de Noel à Metz. 639 conifères ont été récupéré par les services de l’agglomération. Ils seront broyés et serviront au paillage des espaces verts. L’opération sera donc reconduite l’année prochaine.





En foot, Patrick Gabriel a été nommé officiellement entraîneur de l’AS Nancy-Lorraine hier. Il remplace Vincent Hognon qui avait déjà lui-même pris la place de Pablo Correa depuis le début de saison. A noter que l’ex-international et joueur Benoit Pedretti met fin à sa carrière. Il devient le troisième adjoint du nouveau coach. Les rouges et blancs sont pour le moment 17eme au classement de Ligue 2.