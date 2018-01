Travaux à Metz, manifestations en Lorraine ce week-end : l'actu de ce lundi 29 janvier 2018

publié le 29/01/2018 à 08:40

Motards et conducteurs étaient en colère ce week-end en Lorraine. Ils se sont rassemblés illégalement samedi au parc des expositions de Nancy et aux abords de la préfecture de Metz après un appel sur les réseaux sociaux. Objectif : dénoncer l'abaissement de la vitesse de 90 à 80km/h, l'augmentation du prix des carburants, la hausse des prix du contrôle technique et la généralisation du port de l'équipement des motards. La prochaine manifestation est prévue samedi à l'appel - cette fois - de la Fédération des Motards en Colère et l'association 40 millions d'Automobilistes...



La grève se poursuit à Metz. Le trafic du réseau Le Met' sera encore perturbé cette semaine. Attention aujourd'hui notamment entre 16h40 et 18h15.

Quel avenir pour Ascométal ? La chambre commerciale du tribunal de Grande Instance de Strasbourg doit rendre sa décision aujourd’hui. Deux repreneurs se sont proposés pour assurer un destin au groupe. 1413 salariés sont concernés en France. 580 en Lorraine. Ascométal en dépôt de bilan depuis novembre.





La Seine a atteint son pic de crue aujourd'hui. Elle a culminé à 5m84 soit moins qu'en juin 2016 où l'eau était montée à 6m10. Sept gares parisiennes du RER C resteront fermées au moins jusqu'à lundi prochain. La décrue s'annonce à présent très lente.