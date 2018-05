Jason de Au Fil Du Vent chez Fun Radio Belfort

publié le 14/05/2018 à 14:30

Ancien geek, Jason est un globe-trotter qui pars à la rencontre de tous les habitants de France avec un seul mot d’ordre : le partage.

Parti sans argent, un sac de 25 kg contenant un parapente et ses caméras, il souhaite à sa manière, lutter contre les préjugés et montrer qu’avec du partage, tout est possible. Un projet ambitieux, mais qui est une passion pour lui, et il nous le fait partager dans son interview pour Fun Radio Belfort:

> Télécharger Interview: JASON - AU FIL DU VENT Crédit Média : Fun Radio Belfort | Durée : 03:55 | Date : 06/05/2018