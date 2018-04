Festival Bloody Week-end, 9e édition à Audincourt

publié le 21/04/2018 à 17:00

Fun Radio Belfort vous présente Le Festival Bloody Week-end, le festival du film fantastique d'Audincourt!

Le Bloody Week-end est un événement culturel réunissant d’un côté une compétition internationale de courts-métrages et de l’autre une convention du film fantastique. Il s’adresse à un public de passionnés mais également à tous ceux qui souhaitent découvrir le Fantastique sous toutes ses formes.

> Quand a lieu le Bloody Week-end ?

Cette année, la 9ème édition se déroulera vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 à l'espace Japy de Audincourt.

> Bloody week-end 2017

> Quel est le programme?

Le Bloody Week-end est l’occasion de revoir des films sur grand écran, mais également de découvrir des nouveautés sous forme de longs en présence des acteurs et réalisateurs.

Le moment fort du festival, c'est la compétition internationale de courts-métrages,où le jury de professionnels du cinéma récompense des films de fiction et d'animation.

Plus question d’être réalisateur ou simple spectateur, tous les passionnés se rencontrent et échangent dans la bonne humeur.

Le Bloody week-end est un lieu de rendez-vous des amateurs du cinéma fantastique mais également de différents artistes : peintres, sculpteurs, photographes, écrivains, auteurs de romans ou de bandes dessinées, maquilleurs… Des expositions, des démonstrations et des animations d’où naissent des contacts, des projets de travail en commun… Vous y trouverez également des conférences sur des sujets de société, des tables rondes, des rencontres avec des invités.

Retrouvez sur ce lien le jury professionnel de cette année.

Et maintenant? A très bientôt à Audincourt! :)



Un événement Fun Radio Belfort, 100FM!