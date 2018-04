L'équipe Fun Radio du 4L Trophy: Un succès total

publié le 13/04/2018 à 14:30

Fun Radio Belfort a suivi cette année la Team TC.BS avec Mélitine Lefebvre et Margaux Roulet pour le 4L Trophy à l'occasion de sa 21ème édition du rallye raid 100% étudiant !

Cet événement incontournable s'est déroulé il y a déjà quelques semaines: du 15 au 25 février 2018.





Les deux jeunes filles de l'équipe TC.BS ont récoltées des fonds pour acheter la 4L ainsi que toutes les dépenses liées (frais d'inscriptions, essence...etc) en vendant des stylos à l'entrée du Centre E.Leclerc d'Héricourt.

Le 13 Février, les deux co-équipières sont parties de Belfort direction la ligne de départ se situant au village de Biarritz ! Entre les 14 et 15 février l'aventure a commencé direction Algeciras en Espagne, puis ensuite le Détroit de Gibraltar pour enfin arriver au Maroc à la découverte de 6 villes.

Fin du parcours à Marrakech où les filles ont passées 2 jours à l'hôtel pour une soirée de remerciement. Au total: deux semaines de trajet, deux filles, une 4L, et de la bonne humeur!

En Franche-Comté, il n'y avait pas moins de 10 équipes qui ont participé à cette nouvelle édition du 4L Trophy. Fun Radio Belfort a fait le choix de soutenir l'équipe TC.BS, les deux jeunes étudiantes de l'IUT TECH DE CO' de Belfort. Mais avant toute chose...

Pourquoi deux jeunes étudiantes de Belfort se sont lancées dans une telle aventure?

Margaux:"C'était avant tout une envie. J'ai rapidement appris au bouche à oreille l'existence du 4L Trophy, j'en a parlé rapidement à ma camarade de classe Mélitine avec qui je m'entendais bien, et finalement l'inscription s'est faite le soir même, toutes les deux!"





Leur parcours au 4L Trophy rentre dans le cadre de leurs études, en Projet tutoré, avec une présentation orale à exposer en fin d'année, au mois de juin.

L'équipe Fun Radio Belfort du 4L Trophy porte un nom: "La Team TC.BS". Curieux, nous avons cherchés à comprendre ce que signifiait cet acronyme: TC = Tech de Co', mais le BS nous n'avons malheureusement pas pu découvrir ce qu'il signifiait... "C'est un petit peu la partie secrète de notre nom d'équipe et qui nous rassemble toutes les deux, Mélitine et moi!"

Pendant leur voyage, Mélitine & Margaux ont données des affaires scolaires et sportives, ainsi qu'un don aux Enfants du Maroc, joli geste !

Elles ont réussies à faire un don relativement important: 600 € reversés en totalité à l'association des "Enfants du Désert", tout de même le deuxième meilleur don de cette édition 2018 du 4L Trophy, et malgré tout un budget totalement maitrisé pour ce périple. Félicitations à nos coéquipières!



Les deux jeunes filles ont traversé le désert avec d'autres équipes avec qui elles ont sympathisé: Arthur et Gabin, une première équipe de Bretons, ainsi que Tom & Vincent, une deuxième équipe de Bretons également (de Quimper). Les Bretons sont probablement de très bons compagnons de courses! Les filles ont rencontrés les deux équipes à Biarritz sur la ligne de départ, et les quatre autres challenger ont été bénéfiques au soutien moral de nos deux participantes, mais aussi une grande aide pour toute la partie maintenance de la 4L. Alors un grand merci à eux!

Mélitine: "Effectivement, c'est une très belle aventure, mais qui reste avant tout humaine, nous avions l'espoir en participant au 4L Trophy de rencontrer aussi d'autres équipes, venant d'autres horizons, et de partager cette incroyable péripétie avec eux. Nous avons tissés des liens très forts avec eux, mais aussi entre Margaux et moi! Maintenant c'est un peu comme si nous étions de la même famille!"

Parmi les belles rencontres de notre équipe, il faut noter celle de Papy Robert: Un mécanicien à la retraite, passionné par les 4L, qui chaque année est volontaire à vérifier les véhicules des participants. Il a notamment participé à la préparation sur deux jours à la maintenance de la 4L de notre équipe. De nouveau, un grand merci à lui!



Et comment se repérer dans le désert?

Revenons maintenant au principe même du raid dans le désert, comment les 4L peuvent rouler dans un tel terrain et surtout, comment peut-on se repérer?

Réponse: "Nous avions une carte du parcours, une boussole et nous l'avons utilisée!"

*Regard complice des deux jeunes filles, fou rire*

"Non, finalement nous n'avons sorti notre carte qu'une seule fois, puisqu'au final les voitures se suivent, et nous avons un tracé pour nous guider, avec des pistes plus ou moins praticables. Par contre dans le désert: pas de réseau, et interdiction d'utiliser le GPS!"



Le 4L Trophy, en plus d'être une aventure très forte, un voyage, des rencontres, c'est aussi un art de vie! Nos deux étudiantes ont appréciées d'être finalement détachées des réseaux sociaux, plus de téléphone, plus de réseau, c'est reposant. Par contre, ce qui a été plus compliqué, c'est le manque de la famille.

Margaux:"C'est la première fois que je quittais ma famille aussi longtemps et aussi loin, c'était compliqué surtout quand on est fatiguée et qu'on ne dort que très peu."



Et côté hygiène, c'est rudimentaire: Les filles ne se sont pas lavée pendant les 7 jours de l'aventure, à la fin elles avaient toutes les deux les cheveux pleins de poussière et de sable. La toilette s'est faite grâce aux lingettes prévues avant de partir, excellente idée!

Niveau toilettes, les espaces prévus à cet effet sur les bivouaques rencontrés sur le parcours n'étaient pas très propres vu le nombre d'équipes qui s'y arrêtait chaque jour. Il faut donc marcher pendant un bon kilomètre en plein désert pour pouvoir être un peu plus tranquille, et avoir un peu plus d'intimité pour pouvoir faire ses besoins.

Concernant les douches, il n'y avait pas beaucoup d'eau, même problème que pour les toilettes: Beaucoup de participants viennent tenter de prendre leur douche, et les réserves d'eau partent rapidement.



Votre plus beau souvenir?

"Notre plus beau souvenir, c'est d'avoir vu des Chameaux, et même avoir pu faire une promenade sur leur dos en plein désert! Le rêve! C'était un peu une consécration et la récompense de notre séjour!"



Et si c'était à refaire?

"Un grand OUI! Mais maintenant que nous avons du recul, nous savons comment nous devons nous organiser. Si nous retentions ce genre d'aventure, je pense que l'on préparerait une nourriture différente par exemple: ne pas prévoir de repas chaud; Et une meilleure préparation de la 4L, notamment au niveau du rangement et de l'organisation de la voiture."





Des conseils pour les prochaines équipes?

- Préparez-vous à votre hygiène, ce ne sera pas la meilleure de votre vie!

- Se faire à une culture différente, un nouveau pays, ses dangers en matière de maladies notamment: La tourista sur les crudités

- Ne jamais baisser les bras, rester toujours motivé.e même dans les moments les plus compliqués!

- Concernant la préparation du raid: Très long à préparer, un an de préparation pour deux semaines d'aventure pour notre équipe.

- Et vous pouvez aussi contacter la Team TC.BS si vous voulez quelques conseils ou si vous avez des questions pour préparer VOTRE aventure 4L Trophy avec Fun Radio!



Vous êtes passionné de 4L? Ou vous voulez participer vous aussi au 4L Trophy? Alors contactez la Team TC.BS: leur voiture est à vendre!



Une vidéo de leur aventure dans le désert au 4L Trophy arrive bientôt pendant le mois de Mai prochain sur la page Facebook de la Team TC.BS.

Et maintenant, on leur souhaite bonne chance pour leur oral!



