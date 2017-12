Metz dans le top 10 des meilleurs marchés de Noël, le FC Metz éliminé de la Coupe de la Ligue : l'actu de ce mercredi 13 décembre 2017

publié le 13/12/2017 à 09:38

Le marché de Noël de Metz est le 9ème meilleur marché européen. Les internautes l'ont désigné sur le site European Best Destinations. La cité mosellane gagne 4 places, elle était 13ème l'année dernière. Sur le podium : Colmar arrive en tête suivi de Zagreb en Croatie et Vienne en Autriche.





Nouvelle réunion publique sur les rythmes scolaires à Nancy. Elle est prévue ce soir à 18H30 à la MJC du Haut du Lièvre. Une autre réunion est prévue demain à l’hôtel de ville. Le professeur François Testo, président de l’observatoire des rythmes et des temps de vie des enfants et des jeunes sera notamment présent.



En foot, le FC Metz a été éliminé de la Coupe de la Ligue. Les Grenats ont été battus 1-0 par Angers hier soir pour les 8ème de finale. Dans les autres matchs : Bordeaux a été éliminé par Toulouse, 2-0 et Caen est sorti par Monaco, 2-0. A suivre ce soir : Rennes OM à 18h45 puis Amiens Tours à 21h05 en même temps que Lille-Nice, Strasbourg-PSG et Montpellier-Lyon.