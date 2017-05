La cession du bois Lejuc à nouveau validée, Heaulme fait appel : l'actu de ce vendredi

publié le 19/05/2017 à 09:25

Conseil municipal sous haute tension hier à Mandres-en-Barrois dans la Meuse. Les élus ont validé de nouveau, hier soir, la cession du bois Lejuc à l'ANDRA dans le cadre de Cigéo, ce projet d'enfouissement de déchets radioactifs. Les opposants ont manifestés au même moment à l'extérieur de la mairie. Des échauffourées ont éclatés avec les forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes.





Francis Heaulme fait appel de sa condamnation. C'est désormais officiel. Il y a aura sans doute un 6ème procès. Le routard du crime a été condamné mercredi, à la réclusion à perpétuité pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz en 1986. Durant les 3 semaines de procès, le quinquagénaire a toujours clamé son innocence.



La nuit européenne des musées c’est ce week-end. A Nancy, vous pourrez découvrir ou redécouvrir dans un cadre nocturne le musée des Beaux-Arts, le musée de l’école de Nancy le palais des ducs de Lorraine ou encore le Musée Lorrain. Parmi les animations proposées pour l’occasion : jeux de piste ou encore tests numériques. Rendez-vous demain soir.





En foot, match de la dernière chance demain pour l'AS Nancy-Lorraine. Après avoir perdu la semaine dernière contre Dijon, les hommes de Pablo Correa peuvent encore espérer disputer les barrages. Seule équation possible : gagner le match contre Saint-Etienne et que Lorient et Bastia perdent contre Bordeaux et Marseille.

De son côté, le FC Metz se déplace à Guingamp. Coup d'envoi des rencontres demain à 21h.