L'Enduro du lion 2018 - Dimanche 29 Avril à Belfort

publié le 16/04/2018 à 17:30

Ce week-end, événement à ne pas louper dans la région!

L'Enduro du lion 2017, un enduro de VTT sur le massif du Salbert, et sur les remparts du château de Belfort, avec une arrivée de prestige au pied du lion de Bartholdi, sur le parking de l'Arsenal!



Le concept

L’épreuve comporte 5 spéciales chronométrées et se déroule sur le massif du SALBERT (contrefort des Vosges aux portes de Belfort où 2 pistes enduro ont été aménagées par la Ville de Belfort) ainsi que dans les remparts de la citadelle du Château de Belfort avec une traversée unique et spectaculaire du Grand Souterrain, espace muséographique unique, et une arrivée de prestige au pied du LION de Belfort le célèbre emblème de la Ville crée par Auguste Bartholdi.

Programme

Programme ENDURO



