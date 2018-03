Vos entrées pour la soirée Electro Loco au Moloco

publié le 30/03/2018 à 15:00

Fun Radio Belfort et le collectif Brainstorm'X présente: Electro Loco #6, la nouvelle soirée électro au Moloco!





Les soirées « Electro Loco » de Brainstorm’X font leur grand retour au Moloco en frappant un grand coup !

Les pays de l’Est seront à l’honneur, en accueillant l’ukrainien SPARTAQUE. Pointure de la scène techno mondiale et boss du label très connu « I AM TECHNO », il partagera la scène avec l’un des mentors de la minimale, le dj et producteur GAGA, originaire de Hongrie.

Pour représenter l’est de la France, Matt Checka de Foremost Music et Neitthoffer F membre du collectif Brainstorm’X assureront un début de soirée tout en finesse.

La vidéoprojection sera assurée par Fukushiva de l’association Fraktals Beats et « Laser système show » vous fera découvrir un show laser exclusif pour la première fois au Moloco !

Wear Industrie vous présentera ses produits tout au long de la nuit dans l’espace merchandising.



Une fois de plus : la soirée à ne pas manquer!

Avec:

SPARTAQUE ( Codex / IAMT / Cubbo - Ukraine )

GAGA (Tronic / 1605 / MB Elektronics - Hongrie )

MATT CHEKA ( Foremost Music - Nancy )

NEITTHOFFER F ( Brainstorm'X - Belfort )



Au programme:

SHOW LASER ( Laser système show )

Vdj FUKUSHIVA ( Fraktal Beats )

Merchandising Wear Industrie ( Belfort )





> Infos pratiques:

15€ ( Abonnés )

18€ ( Préventes )

21€ ( Sur place )



Horaires : 22h > 4h

Fermeture de la billetterie > 2h



Transport de 21h à 04h > Flexo Moloco

Infos et réservations au 03.81.30.78.30





> Comment gagner mon pass?

Pour tenter votre chance, rien de plus simple !

Envoyez dès maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:

Vous pouvez aussi partager la publication sur Facebook, et liker la page de Fun Radio Belfort pour augmenter vos chances de gagner! (Patientez pendant le chargement):



(Fin de l'opération le jeudi 19 avril 2018.)

