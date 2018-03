Un forain écrasé à Nancy, sensibilisation à la sécurité routière demain au Saint-Sébastien : l'actu de ce mardi 27 mars 2018

publié le 27/03/2018 à 09:28

Un forain a été écrasé hier par une nacelle de manège au moment du montage place Carnot. Le Booster Maxx culmine à 55 mètres. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'une mauvaise manipulation. L'attraction a été temporairement placée sous scellée mais sa sécurité n'est pas remise en cause.





Grande opération de sensibilisation à la sécurité routière à Nancy. Elle est organisée à l’initiative de deux futurs enseignants de la conduite et de la sécurité routière demain au centre commercial Saint-Sébastien. De nombreux ateliers seront proposés pour petits et grands : simulateur 2 roues et 4 roues, lunettes de simulation d’alcoolémie, initiations aux gestes qui sauvent. Rendez-vous à partir de demain et jusqu’à samedi au centre commercial Saint-Sébastien.

Le jeune chauffard d’Agincourt condamné. Agé de 21 ans, il avait renversé un piéton en novembre 2017 avant de prendre la fuite. Il a été relaxé pour homicide involontaire mais condamné pour délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Il écope de 12 mois de suspension du permis de conduire. Son véhicule a été confisqué.



En basket, le SLUC Nancy reçoit Quimper pour la 25eme journée de Pro B. Début de la rencontre à 20h à Gentilly.