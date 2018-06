La fête de la musique en Lorraine, arrêt des soins pour Inès : l'actu de ce jeudi 21 juin 2018

publié le 21/06/2018 à 09:23

L’hopital de Nancy a arrêté les machines qui maintenaient Inès, une adolescente de 14 ans, en vie. Elle est plongée dans le coma depuis 1 an. Trois experts ont estimé que la jeune fille était dans un état végétatif persistant et qu’elle n’aurait plus jamais aucun contact avec son entourage. Ils ont donc préconisé de "laisser mourir Inès en lui assurant des soins palliatifs de qualité". Ses parents s’y sont opposés jusqu’à la fin.





Un important trafic de drogue a été démantelé à Jarville près de Nancy. 14 personnes dont 5 mineurs ont été interpellés en début de semaine à Nancy et ses environs. Entre 40 et 60 clients défilaient chaque jour à la tour Volga. De nombreuses quantité d’argent ont été retrouvées.



La fête de la musique en Lorraine. A Nancy, les musiciens pourront jouer jusqu’à 1h du matin. Les exploitants peuvent exceptionnellement ouvrir leurs terasses jusqu’à 2h. Un périmètre de sécurité fermé à la circulation a été délimité. A Metz, Différentes scènes ont été installées sur différentes sites de la ville. Début des festivités à 19h.





La France sera-t-elle en finale du mondial de foot ? C’est la question qui est posée aux étudiants de l’IUT Charlemagne. Les fumeurs sont invités à déposer leur mégot du côté oui ou du côté non. Ces nouveaux cendriers ont été spécialement installés pour l’occasion. Une semaine après leur installation, le oui a une légère avance. La France qui veut se qualifier pour les 8eme de finale. Les bleus joueront contre le Pérou à 17h. Ils peuvent espérer décrocher leur billet pour la prochaine étape de la compétition.