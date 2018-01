La grève sur le réseau Le Met' à Metz, points de collecte de sapin à Nancy et Metz : l'actu de ce lundi 8 janvier 2018

publié le 08/01/2018 à 09:11

Le réseau du Met' perturbé aujourd'hui et toute la semaine. Il s'agit d'une grève perlée. Le trafic sera difficile entre 15h15 et 16h40 cette après-midi. Toutes les infos sur lemet.fr





Que faire de son sapin de Noël ? L’agglomération de Metz Métropole et du Grand Nancy permettent aux habitants de déposer leur conifère sur le bord du trottoir tout le mois de janvier aux heures et jours de collecte des ordures ménagères. Ils seront broyés et réutilisés en paillage dans les espaces verts. Des points de dépôt sont également mis en place. A Nancy rendez-vous cours Léopold, sur le parking de la piscine Nancy Thermal, parc Sainte-Marie et au port de plaisance. Les déchetteries reste à disposition dans les deux agglomérations. .



En foot, l'aventure Coupe de France est fini pour l’AS Nancy-Lorraine. Les rouges et blancs ont été éliminés ce week-end lors des 32ème de finale contre l’Olympique Lyonnais. Score final : 3-2. Pourtant les hommes de Vincent Hognon, dominés en première période sont revenus au score en deuxième mi-temps. Un effort qui n’aura pas suffit. Du côté du FC Metz, l’aventure continue en 16ème de finale. Les Grenats ont battu l’USL Dunkerque 4-2 hier.