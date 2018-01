La grippe et la gastro en Lorraine, la victoire du FC Metz contre l'ASSE en Ligue 1 : l'actu de ce jeudi 18 janvier 2018

publié le 18/01/2018 à 09:43

L'épidémie de grippe est toujours présente dans le Grand Est. Avec 421 cas pour 100 000 habitants, la région est la 2ème région la plus touchée après Provence-Alpes-Côte-d'Azur. La gastro s'est également installée avec 270 cas pour 100 000 habitants. Le Grand-Est se classe 2ème région la plus touchée derrière toujours la région PACA.





Il y a moins d’habitants en Lorraine en 2015. L’Insee a dévoilé les chiffres du recensement. 2 millions 341 mille 531 personnes vivaient dans la région à la fin de l'année 2015. Soit une baisse de 0.08% par rapport à 2010. La nouvelle campagne de recensement commence aujourd’hui et se poursuivra notamment à Metz jusqu’au 24 février.

En handball, le succès continue pour les Dragonnes de Metz. Les Messines ont battu le Havre pour la 18ème journée de LFH. Score final : 31 à 19. Les Messines restent leader au classement à 6 longueurs de Brest, 2ème.



Le FC Metz a battu l'AS Saint-Etienne hier pour la 21eme journée de Ligue 1. C'est le 5ème match consécutif sans défaite pour l'équipe lorraine. Si elle reste dernière au classement, elle se rapproche un peu plus de la place de barragiste avec 6 points de retard.

A noter : la victoire 8-0 du PSG face à Dijon hier soir au Parc des Princes avec notamment, un quadruplé de Neymar.