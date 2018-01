Retour à la semaine de 4 jours d'école à Nancy, record de fréquentation pour le parc Sainte-Croix : l'actu de ce mardi 16 janvier 2018

publié le 16/01/2018 à 09:30

Nouvelle agression de gardiens en prison. 7 surveillants ont été blessés hier à coup de poing par un détenu radicalisé à Mont-de-Marsan. Les agents poursuivent donc le le blocage des établissement pénitentiaires. Ils réclament plus de sécurité. Trois gardiens avaient été blessés à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais où la ministre de la justice Nicole Belloubet est attendue ce matin. Hier, une centaine de personnes s'est rassemblé devant les prisons de Nancy et de Metz.





Les rythmes scolaires pourraient à nouveau être chamboulés à Nancy. Plus de 2 500 citoyens ont voté pour le retour à la semaine de 4 jours à 44% des voix lors du vote électronique organisé par la ville. La semaine de 4,5 jours a obtenu 40% des voix. Le conseil municipal se prononcera le mois prochain. La direction académique accordera ou non son autorisation à un éventuel retour en arrière.



Fréquentation record pour le parc animalier de Sainte-Croix en 2017. 328 000 visiteurs se sont baladés dans les allées du parc mosellan l'année dernière. Le site a notamment accueilli un couple de gibbons à favoris roux, une espèce emblématique de la biodiversité mondiale.





En foot, l’AS Nancy-Lorraine accueille Nîmes Olympique ce soir pour la 21eme journée de Ligue 2. Coup d’envoi du match à 21h au stade Marcel Picot.



En handball, la France affronte la Biélorussie ce soir pour l’euro. Les Bleus ont battu l’Autriche 33 à 26 ce week-end. Rendez-vous à partir de 18h15.