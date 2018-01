Blocage dans les prisons, le FC Metz ne perd plus : l'actu de ce lundi 15 janvier 2018

publié le 15/01/2018 à 09:26

Les maisons d'arrêt de Nancy, Metz et Epinal se mobilisent comme beaucoup d'autres prisons en France à l'appel de deux syndicats. Les gardiens protestent contre l'agression de trois surveillants à Vendin-le-Vieil. La ministre de la justice Nicole Belloubet est attendue demain dans le Pas-de-Calais.





Appel à la vigilance après une tentative d'enlèvement d'enfant près de Briey. Un garçon de 10 ans a failli être kidnappé devant son école à Mancieulles la semaine dernière. La commune a donc appelé les parents d'élèves à rester prudents. Le conducteur qui a tenté de faire monter l'enfant dans sa voiture est activement recherché. Une enquête a été ouverte.



La grève sur le Met se poursuit aujourd’hui à Metz. Des perturbations sont prévues de 12h10 à 13h45. Les organisations syndicales réclament une hausse des salaires.Toutes les infos sur lemet.fr





Ouverture de "Parcours sup" aujourd'hui. La nouvelle plateforme d'admission post-bac succède à APB à 11h. Les lycéens de terminal pourront consulter les fiches des différentes formations. Ils pourront entrer leurs vœux qu'à partir du 22 janvier.





Le FC Metz ne perd plus. Les Grenats ont fait match nul 1 partout contre Dijon ce weekend pour la 20ème journée de Ligue 1. C'est le 4eme match consécutif sans défaite pour les hommes de Frederic Hantz même s'ils ont encaissé le but le plus rapide de la saison au bout de 30 secondes. Les messins sont toujours derniers au classement.De son côté l'ASNL a fait match nul aussi 0-0 contre Niort pour la 20ème journée de Ligue 2. Les nancéiens sont 16ème au classement.