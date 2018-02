La journée des jobs d'été à Belfort

publié le 08/02/2018 à 15:00

La Journée des Jobs d’été c’est ce jeudi 1er mars de 10h à 18h à l'Atria, avec Fun Radio!Entrée libre, avec ou sans parents!

Une journée exclusivement dédiée pour consulter les offres de jobs : Offres locales, régionales, nationales et internationales



Aller à la rencontre des professionnels de l’emploi - Conseils et accompagnement



Ateliers

Rencontrer des employeurs

Construire son expérience professionnelle

Comment construire une expérience professionnelle valorisante à partir d’un engagement associatif, bénévole et apprendre à valoriser cette expérience dans un CV.



Offres de bénévolat / volontariat

Trouver une association pour s’engager, se renseigner sur le service civique.

Recrutement de bénévoles pour le FIMU



Travailler aux Eurockéennes

Lancement des recrutements des emplois saisonniers aux Eurockéennes.



Eurocks17 - Plage

Trouver un job à l’étranger

Des conseils sur la recherche d’un job à l’étranger.

Conférence du Club Teli suivi d’un atelier d’accompagnement personnalisé



Conférences

Regards de recruteurs

Trouver un job à l’étranger

Trouver un job dans l’animation







Contact

Contact organisateur : BIJ

3 rue Jules Vallès – 90000 Belfort

03 84 90 11 11 – www.bijbelfort.com



Rejoignez l'événement sur Facebook! > Journée Jobs d'été à Belfort







