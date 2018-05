La Lorraine en vigilance orange orages, le Secours populaire a besoin de lait : l'actu de ce mercredi 30 mai 2018

publié le 30/05/2018 à 09:55

Météo France a placé la Lorraine en vigilance orange aujourd’hui à partir de 16h. Des orages sont attendus en fin d’après-midi dans les quatre départements. Les vents pourraient souffler entre 60km/h et 90km/h. Entre 20 et 40 mm d’eau sont attendus en moins d’une heure.



Le Secours Populaire de Metz appelle aux dons. L’association n’a plus de lait à distribuer à ses bénéficiaires. Elle lance donc à partir de vendredi une campagne de collecte dans les collèges, lycées et grande surface. Les citoyens sont invités à déposer leurs dons dans leurs locaux. L’année dernière, l’association avait aidé 4 350 personnes sont 2 039 enfants.



A Nancy, des places de parking vont devenir payantes avec l’accord des riverains. La mairie a annoncé le passage en zone payante de 500 places. Elles sont notamment situées près du parc Sainte-Marie ou en centre-ville. Objectif : éviter les voitures ventouses. Plus de 5 500 questionnaires ont été envoyés aux habitants concernés. 12% y ont répondus.





Les cheminots ont manifesté hier en Lorraine pour le 12ème épisode de mobilisation. Entre 300 et 400 personnes ont défilé entre l’ancienne gare de triage de Blainville-sur-l’eau et Damelevières près de Lunéville. Ils sont toujours contre le projet de réforme ferroviaire.