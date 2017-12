La seconde édition du calendrier comtois débarque

publié le 16/12/2017 à 15:00

Pour la nouvelle édition du calendrier vous allez pouvoir retrouver au fur et à mesure des mois des expressions originales, humoristiques et des mots de l'identité régionale : le franc-comtois !

Avec en prime : 2 recettes de cuisine bien de chez nous ;)



En plus d'une grille mensuelle, et des petites notes pour marquer l'ensemble de vos rendez-vous, vous avez l'occasion de retrouver des phrases plutôt sympa mettant en valeur notre région.

Calendrier Franc-Comtois OP

Que vous soyez jeunes ou anciens, si vous venez d'arriver dans la région il y a peu de temps ou bien tout simplement que vous voulez vous faire plaisir, retrouvez 300 phrases que vous avez forcément entendues ici !

Comme par exemple :

"Avec la vie d'patachon qui mène, pas étonnant qu'sa femme soit fine énervée quand il s'en vient !"



Vous pouvez retrouver ce calendrier génial à Belfort chez Auchan, Cora ou bien à la librairie Le Chat Borgne !

Mais pas que.. Audincourt, Besançon, Montbéliard et dans la quasi-totalité des villes de la région dans les librairies et grandes surfaces.





Vous souhaitez gagner le votre?

Rejoignez-vite la communauté Facebook Fun Radio Belfort, likez la page, et envoyez-nous un message privé!



Tirage au sort: 5 Janvier 2018