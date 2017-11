Laura Flessel à Nancy, route coupée à Longwy : l'actu de ce lundi 20 novembre 2017

publié le 20/11/2017 à 09:28

Laura Flessel à Nancy aujourd'hui. La ministre des sports est attendue en début d'après-midi au CREPS de Lorraine à Essey-lès-Nancy. Elle doit également visiter le skatepark boulevard d'Austrasie à Nancy et rencontrer l'équipe féminine de Rugby. Elle signera également le service civique de Pierre Houin, champion olympique d'aviron, millième service civique de cette année.



Ascométal à Hagondange s'apprête à déposer le bilan. L'entreprise de sidérurgie sera ensuite placée en redressement judiciaire. Près 550 emplois directs sont concernés en Lorraine, 1 700 en France. Un repreneur sérieux est recherché.

A Longwy, la rue Mercy doit être coupée. Les travaux d'agrandissement des regards sur le réseau d'assainissement commencent aujourd'hui. La circulation et le stationnement seront donc interdit jusqu'au 3 décembre. Une déviation sera mise en place via la rue Stanislas. Les carrefours seront fermés puis rouverts avec l'avancé des travaux.