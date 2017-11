Salon du mariage à Metz, une matinée pour sauver à Nancy : l'actu de ce vendredi 17 novembre 2017

publié le 17/11/2017 à 09:27

Dans l'affaire Gregory : Jacqueline Jacob sera entendue aujourd'hui dans le bureau du juge. La grand-tante du petit Grégory retrouvé mort en 1984 sera entendue aujourd'hui pour la première fois depuis cinq mois. Elle avait été mise en examen en juin dernier avec son époux pour enlèvement et séquestration suivis de mort.





Une expertise judiciaire est en cours après la livraison de la place Thiers à Nancy. 2 ans après la fin des travaux, des trous, des fissures et des fuites sont constatées. Objectif de la procédure : déterminer s'il y a des malfaçons et qui est responsable. Les travaux qui avait coûté plus de 23 millions d'euros hors taxes avaient duré 3 ans.

Le salon du mariage est à Metz ce week-end. Plus de 80 exposants seront sur place pour vous aider à préparer les festivités. 60 modèles de robes seront également présentés lors des défilés. Un peu plus de 400 mariages sont célébrés chaque année à Metz, 3 500 en Moselle et 8 000 en Lorraine.





Nouvelle session des matinées pour sauver ce week-end à Nancy. Une initiative lancée par la ville pour permettre aux habitants de se former gratuitement aux réflexes des premiers secours. La session animée par les pompiers ou encore la Croix-Rouge dure 2 heures. Rendez-vous de 9h à 11h ou bien de 11h à 13h dans les grands salons de l’hôtel de ville. Inscriptions obligatoires sur le site : nancy.fr