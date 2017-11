Grèves en Lorraine, réseau Stan' perturbé à Nancy : l'actu de ce jeudi 16 novembre 2017

publié le 16/11/2017 à 09:26

La grève aujourd’hui en Lorraine comme partout en France. Des manifestations sont prévues toute la journée dans la région et notamment à 10h30 place Mazelle à Metz. Rendez-vous à 14h à la Bourse du travail à Épinal, à 14h30 place des Vosges à Nancy, à la gare SNCF à Bar-le-duc.

Du côté de Longwy, une manifestation est prévue place Darche. Une mobilisation à l’appel de l’Union Locale CGT du bassin de Longwy-Longuyon-Villerupt. 6 autres syndicats les ont rejoint (FO, SUD, FSU, Unef, UNL et FiDL). Rassemblement prévu à 14h30.



Des perturbations sont prévues sur le réseau Stan à Nancy. Les lignes 5 à 16 et 1 circulent en horaires du dimanche, les lignes 2, 3, 4 et 17 en horaires de vacances scolaires. Aucun service n'est assuré sur le Ptit Stan et le Mobistan. Toutes les infos sur reseau-stan.com

Du côté des trains, trafic normal pour les TGV et Intercités. 1 train sur 2 est assuré sur la ligne Epinal/Vesoul/ Belfort



100 000 euros ont été récoltés lors de la Thionvilloise en juin dernier par les Dames de cœur. Plus de 6 000 personnes avaient participé à la marche-course. L'intégralité de l'argent sera dédié aux actions de proximités de l'association mais également aux projet des hôpitaux de la région que ce soit pour la recherche ou l'accompagnement des malades.





En foot, le tirage au sort du 8ème tour de Coupe de France a été réalisé hier : l'AS Nancy-Lorraine se déplacera à Rungis, Épinal ira au Blanc-Mesnil, Raon l'Etape à Fleury 91 et Rombas recevra Still ou Saint-Avold. Le match n'a pas encore été joué. Rendez-vous les 2 et 3 décembre 2017.