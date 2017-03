Les frontaliers dédommagés après les perturbations entre Thionville et Luxembourg

publié le 13/03/2017 à 11:15

Un geste commercial est proposé par la SNCF et les CFL aux usagers de la ligne TER Metz-Luxembourg victimes, ces dernières semaines, des perturbations ferroviaires entre la France et le Luxembourg.



La mesure s'adresse aux voyageurs bénéficiant d'un abonnement hebdomadaire ou mensuel couvrant la période du 14 au 28 février sur tout ou une partie du trajet. Le dédommagement s'élève à 50% du montant de l'abonnement. Les abonnés par prélèvement automatique n'ont pas demande spécifique à faire. Le geste commercial sera fait automatiquement au mois de mai. Les autres abonnés doivent, en revanche, remplir un formulaire et de le compléter avec des documents justificatifs.

Le trafic ferroviaire entre la France et le Luxembourg a repris normalement ce matin. De nombreux retards et suppressions de trains ont perturbé le trafic ferroviaire depuis l'accident à Dudelange le 14 février dernier. Un conducteur luxembourgeois avait perdu la vie dans la collision entre deux trains. Les voyageurs, adeptes des réseaux sociaux, avaient mis en place le hashtag "covoitmetzlux" pour faire face aux perturbations.