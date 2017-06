Le gouvernement à Nancy, Murielle Bolle mise en examen : l'actu de ce vendredi 30 juin 2017

publié le 30/06/2017 à 10:01

Edouard Philippe et ses ministres seront en Lorraine dès ce soir. Tous sont attendus à Nancy pour un séminaire gouvernemental. Il durera jusqu'à demain et sera centré sur les finances publiques. Les conditions de circulation seront modifiés. Attention si vous circulez près de la place Stanislas, les rues Sainte-Catherine, Lyautey, Pierre Fourier, Sergent Blandan et Vauban seront totalement barrées.





Murielle Bolle a été mise en examen pour enlèvement dans l'affaire Grégory. La belle-sœur de Bernard Laroche a été placé en détention provisoire pour 4 jours. Elle saura mardi si elle libérée ou non. Aujourd'hui âgée de 48 ans, elle avait 15 ans au moment des faits, elle avait témoigné contre son beau frère avant de se rétracter. C'est le 4ème membre de la famille arrêté depuis deux semaines, plus de 32 ans après le meurtre du petit garçon,



Dans le cadre des festivités de constellations, un spectacle Dance Music Symphony est prévu ce soir à Metz. Le concept : l’orchestre national de Lorraine fait fusionner classique et électro avec des titres de Calvin Harris, Avicii ou encore Daft Punk. Rendez-vous donc ce soir place de la République à 21h.







A Nancy, "Crème Gentilly " est une nocturne organisée à la piscine de Gentilly pour lancer la saison estivale. Dès 19h, 300 steps seront installés dans le grand bassin vidé à 1,20 mètres. Objectif : essayer d’entrer dans le Guinness Book en battant le record du monde du plus grand cours d’Aquastep. A partir de 22h, des DJ animeront la soirée.



Top départ du tour de France demain. Le peloton partira de Düsseldorf à 13H45 pour une étape de 14 km. Deux arrivées sont prévus en Lorraine lundi à Longwy et mardi à Vittel.