Murielle Bolle déférée à Dijon dans l'affaire Grégory, Meeting Stanislas : l'actu de ce jeudi 29 juin 2017

publié le 29/06/2017

Nouvelle interpellation dans l'enquête sur l'affaire Gregory. Muriel Bolle a été placée en garde à vue hier à Saint-Etienne-lès-Remiremont pour non dénonciation de crime et complicité d'assassinat. Elle doit être déférée dans la matinée à Dijon et présentée devant le magistrat instructeur. Aujourd'hui âgée de 48 ans, elle avait accusé Bernard Laroche au moment des faits avant de finalement se rétracter. C'est la quatrième personne a être placée en garde à vue depuis 2 semaines dans cette affaire.



Collecte de déchets chimiques à Metz ce week-end. La société à but non lucratif Eco DDS sera de passage samedi. Les habitants sont donc invités à déposer leurs pots de peinture, mastics, colles, pesticides et produits de cheminée usagés de 10h à 17h sur le parking du Leroy Merlin à Hauconcourt et sur le Technopôle.



Le meeting Stanislas s'est déroulé hier soir. Les athlètes se sont retrouvés au stade Raymond-Petit à Tomblaine. Parmi eux : Renaud Lavillenie. Le champion du monde et recordman de saut à la perche n'a pas réussi à faire mieux que 5,51 mètres. De son côté, Pierre Ambroise-Bosse a fait sa rentrée sur le 800 mètres où il a pris la 5ème place.