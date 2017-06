Top départ des soldes, Renaud Lavillenie au meeting Stanislas : l'actu de ce mercredi 28 juin 2017

publié le 28/06/2017 à 10:22

Top départ des soldes aujourd’hui. La course aux bonnes affaires commence ce matin en Lorraine, soit exceptionnellement en même temps que partout en France. Vous avez jusqu’au 8 août pour profiter des promotions.



4 jours de grève à Longwy pour le Tour de France. La section CGT territoriaux de la cité des Émaux a déposé des préavis de grève en amont et aval du passage du peloton de coureurs soit demain, vendredi, lundi et mardi. L’organisation syndicale réclame une amélioration des conditions de travail des agents communaux





Un incendie s'est déclaré hier au musée de l'histoire du Fer près de Nancy. Une partie de la toiture de l'établissement situé à Jarville-la-Malgrange était en feu. Les pompiers ont du tronçonner la partie sinistrée pour être sûr qu'il n'y avait pas de foyers cachés. Le musée est fermé jusqu'à nouvel ordre.



Des arbres ont été abattus en Moselle pour le passage du Tour de France. Une dizaine d’arbres a été coupés sur la route départementale 643 entre Châtel-Saint-Germain et Amanvillers à l’ouest de Metz Objectif : remplir le cahier des charges de sécurisation pour accueillir le peloton de coureurs. Les communes concernées ont annoncé la décimation de 170 arbres. Les associations écologiques, qui rejettent cette décision, souhaitent plus de concertation préalable à l’avenir.





En sport, le meeting Stanislas Métropole du Grand Nancy aujourd'hui. De nombreux athlètes seront présents et notamment Renaud Lavillenie. Le champion du monde et recordman de saut à la perche est à l'affiche de cette 27ème édition de l'évènement. De son côté, Dimitri Bascou est forfait. Début de la compétition ce soir à partir de 19h30 au stade Raymond Petit à Tomblaine.