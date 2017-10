Le Grand-Est fume beaucoup, Amazon lance la livraison à domicile : l'actu de ce vendredi 27 octobre 2017

publié le 27/10/2017 à 09:42

Le Grand Est est la région où l'on fume le plus en France. Un adulte sur 3 fume au quotidien dans la région selon l'Agence Régionale de Santé. En Lorraine, 31% des 15-75 ans fument régulièrement. Des chiffres communiqués à l'occasion du lancement du mois sans tabac pour aider les fumeurs à arrêter.





On change d’heure ce weekend ! Dimanche on passera à l’heure d’hiver. Il faudra donc reculer nos montres d’une heure. A 3h du matin il sera en fait 2h.



Amazon lance la livraison à l’intérieur du domicile en cas d’absence. Le géant du e-commerce a annoncé l’arrivée d’Amazon Key, des serrures connectées. L’utilisateur devra la commander sur le site et la faire installer. En cas d’absence, le livreur scannera le colis, la porte se déverrouillera et il déposera le colis près de la porte sans entrer. Objectif : limiter les échecs de livraison qui représentent une perte de temps pour le livreur et une perte d’argent pour la firme. Prix : 210 euros