Le Grand Est peu attractif, le FC Metz éliminé de la Coupe de France, nouvelle victoire des dragonnes de Metz : l'actu de ce jeudi 8 février 2018

publié le 08/02/2018 à 08:21

La qualité de l’air est testée en Meurthe et Moselle. Un diagnostic a été mené dans 1 400 établissements scolaires et les crèches situés à proximité d’anciens sites industriels. Plus d’une centaine peuvent poser problème. Des travaux ont été effectués pour faire disparaitre le risque. Des diagnostics sont toujours en cours.





Le Grand Est parmi les régions les moins attractives de France. Elle est 3ème derrière l’Ile-de-France et les Hauts-de-France. Entre 2010 et 2015, la population de la grande région n’a pas augmenté. La Meuse et les Vosges enregistrent une baisse du nombre d’habitants chaque année.



En foot, le FC Metz a été éliminé de la Coupe de France. Les Grenats ont été battus au tirs au but par Caen hier à Saint-Symphorien. Parmi les qualifiés en quart de final : Lens, Chambly, Lyon. A suivre ce soir Strasbourg-Grenoble.



En handball, les dragonnes de Metz se sont imposées 31 à 20 hier soir contre Chambray en LFH. C'est le 17eme succès de la saison en championnat pour les messines.