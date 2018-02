Paris et l'île-de-France paralysés par la neige, grève des enseignants en Lorraine, victoire du SLUC Nancy basket : l'actu de ce mercredi 7 février 2018

publié le 07/02/2018 à 09:29

Paris et sa banlieue paralysés. Le record de cumul de bouchons en Ile-de-France a été battu hier soir avec 735 kilomètres de bouchons à cause de la neige et du verglas. La circulation de l’ensemble des bus est interrompue. La neige oblige les véhicules à rester au dépôt. La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est interdites à partir de 14 heures sur les principaux axes routiers.





Des manifestations d'enseignants ont eu lieu hier à Metz, Bar-le-Duc et Nancy. Ils étaient plusieurs centaines à dénoncer notamment les suppressions de postes prévues à la rentrée prochaine dans l'académie de Nancy Metz. Les profs dénoncent également le projet de carte scolaire. En Moselle, 95 fermetures de classes sont prévues contre 23 ouvertures.

Une nouvelle trilogie Star Wars verra bientôt le jour. Disney a annoncé hier que les créateurs de la série "Game of Thrones" vont réaliser 3 films distincts de la trilogie actuelle. On ne connait pas encore les dates de sortie.



En basket, le SLUC s’est imposé face à Caen hier soir pour la 18ème journée de pro B. Score final : 72 à 67. Les Cougars remontent à la 5ème place du classement ex-æquo avec Roanne et Saint-Chamond.