Le stationnement à Thionville, Vincent Marchetti blessé (ASNL) : l'actu de ce mercredi 22 novembre 2017

publié le 22/11/2017 à 09:38

Le stationnement évolue à Thionville. A partir du 1er janvier, en cas de dépassement ou de parking non payé, vous n’aurez plus d’amende à payer mais un forfait post stationnement. Il sera de 15 euros contre 17 euros actuellement. Chaque automobiliste devra rentrer son immatriculation sur les horodateurs. Une voiture banalisée équipée d’une caméra patrouillera dans les rues pour scanner les plaques et signalera les éventuels contrevenants.





Une campagne de contrôle des arrêts maladie a été menée par la CPAM dans le Grand-Est en septembre/octobre. En Moselle, 45% des patients contrôlés étaient absents de leur domicile. Ils ont donc été convoqués par un médecin et en cas d'absence de justification, leurs indemnités journalières ont été suspendues.

Le projet de la loi "Orientation et réussite des étudiants" est présenté aujourd'hui en conseil des ministres. Parmi les mesures : supprimer le tirage au sort et réduire le taux d'échec en première année de fac. En France, 41,6% des bacheliers réussissent leur première année de Licence selon les chiffres du ministère. A noter que la nouvelle plateforme d'admission post-bac s'appellera "Parcours sup"



En foot, fin de saison pour Vincent Marchetti à l'AS Nancy-Lorraine. Le milieu de terrain souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et sera indisponible pendant 6 mois. Il s'était blessé vendredi dernier lors du match contre l'AC Ajaccio. Une opération est prévue.