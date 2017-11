Ouverture de Muse à Metz, assouplissement du contrôle judiciaire de Jacqueline Jacob : l'actu de ce mardi 21 novembre 2017

publié le 21/11/2017 à 09:07

Le nouveau centre commercial Muse ouvre aujourd’hui à Metz. L’inauguration est prévue ce soir. Le nouveau vaisseau commercial ouvrira ses portes près de la gare après 2 ans de travaux et 330 millions d’euros d’investissements. En plus des 115 boutiques et restaurants, de nombreux services seront proposés comme un espace de co-working ou encore une garderie. Rendez-vous à partir de 19h.



Le contrôle judiciaire de Jacqueline Jacob est assoupli. La grande tante du petit Gregory a obtenu gain de cause. Elle peut rentrer chez elle dans les Vosges à Autmonzey. Elle ne peut en revanche toujours pas entrer en contact avec son époux Marcel Jacob qui doit être entendu le 4 décembre prochain. La septuagénaire été mise en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort de leur petit neveu en juin dernier.



Ouverture aujourd'hui de la 33ème campagne hivernale des Restos du cœur. L'année dernier, l'association avait distribué 135 millions de repas.