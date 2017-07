Le tour de France à Longwy, appel urgent au don du sang : l'actu de ce lundi 3 juillet 2017

publié le 03/07/2017 à 09:23

La troisième étape du Tour de France se déroulera en partie en Lorraine. Le peloton partira de Verviers en Belgique pour un parcours de 212 km. L'arrivée est prévue à Longwy dans le nord de la Meurthe-et-Moselle dans l'après-midi. Parmi les épreuves : la côté des religieuses. Hier, l'allemand Marcel Kittel a enlevé la 2ème étape à Liège devant le champion de France Arnaud Démare et l'allemand André Greipel. Geraint Thomas (Sky) conserve le maillot jaune.



La circulation est donc perturbée dans le Pays-Haut. Les bus des transports du Grand Longwy ne circulent pas. Les routes empruntées par le peloton du Tour de France sont totalement interdites aux véhicules. De la rue de l'abattoir jusqu'à la rue Mercy en passant par les rues Labro, du général Pershing et les avenues de la République et Général de Gaulle. Le peloton est attendu entre 17h10 et 17h30 près de la place Darche.



Accident de siphon en Moselle. A Tremery, une femme a été blessée à la jambe après un dysfonctionnement de l'appareil. La cuve a été projetée dans le plafond faisant un trou de 15 centimètres de diamètre. Il y a 2 semaines, une blogueuse alsacienne est décédée après l'explosion d'un siphon à chantilly. Percutée en pleine poitrine, la jeune femme de 33 ans était décédée d'un arrêt cardiaque.





L'appel urgent de l'établissement français du sang. L'EFS demande aux français de se mobiliser massivement avant le début des vacances d'été. Les réserves sont faibles. Il faut donc impérativement augmenter la densité en produits sanguins pour couvrir les besoins des prochaines semaines. Pour savoir ou donnez : rendez vous sur dondesang.efs.sante.fr