Les dépôts pour les sapins de Noël, amélioration de la couverture vaccinale des vosgiens : l'actu de ce mardi 3 janvier 2017

Une expérimentation va être menée en milieu scolaire à partir de ce mois de janvier dans les Vosges.

> Les infos de la région

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 03/01/2017 à 09:04

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Améliorer la couverture vaccinales des enfants dans les vosges. C’est l’expérimentation qui va être menée en milieu scolaire à partir du mois de janiver. Plus de 600 élèves de CE1, de 5ème et de seconde de la circonscription de Bruyère seront sensibilités. Un point sera fait les vaccins fait ou à mettre à jour. Un rattrapage sera fait au sein de l’établissement scolaire en accord avec les parents.





Que faire de votre sapin de Noël ? Où que vous soyez en Lorraine, rendez-vous dans la déchetterie la plus proche de chez vous. Il en existe 9 dans le Grand Nancy. La ville propose également 3 sites de collecte de sapin en janvier : parking Desilles, piscine du Grand Nancy thermal et port de plaisance. Si vous habitez à Metz, tout le mois de Janvier, Metz Métropole tolère le dépôt de sapin de moins d’1m50 sur les trottoirs aux heures et jours de collecte des déchets ménagers.





L'explosion des inscriptions en ligne sur les listes électorales. 660 000 personnes se sont inscrites en ligne en France en 2016. Cela représente une augmentation de 180% par rapport à 2011 selon la direction de l'information légale et administrative. Les pics de connexion ont été observés à la fin de l'année et notamment le 31 décembre avec plus de 49 500 demandes.





En foot, le FC Metz accueille Epinal ce soir au stade Saint-Symphorien. Un match amical contre l’équipe spinalienne de National. L’occasion pour les messins de renouer avec la compétition avant leur match de Coupe de France le weekend prochain contre Lens. Coup d’envoi à 17h.





Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine