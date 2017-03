5ème salon de la moto à Pont-à-Mousson : show !

publié le 10/03/2017 à 10:26

Le 5ème salon de la moto, premier salon de l'année dans la grande région aura lieu tout ce week-end l'espace Montrichard de Pont-à-Mousson.



Toutes les nouveautés 2017 des concessionnaires seront présentées. "On va y voir beaucoup de motos et les concessionnaires de la grande région présents avec les nouveaux modèles 2017. Des motos de compétitions, d'enduro, de cross de toutes les disciplines", explique Donald Pottier, organisateur de l'évènement. Des stands d'accessoires et d'équipements et des parcours Mini moto pour les enfants seront aussi mis en place.

Des shows mécaniques incontournables seront également proposés au public présent. Du stunt ou encore de l'acrobatie moto sont prévus.

Et parmi toutes ces machines, les dragsters auront eux aussi, leur heure de gloire. "Il y aura 3 dragsters cette année. C'est la première fois que nous découvrirons la team DragMode avec un engin spécial : un "trois roues" équipé d'un réacteur d'avion de chasse qui fait plus de 2 500CV mais aussi une moto avec un réacteur d'avion et une voiture propulsée avec un réacteur d'avion de chasse américain de plus de 6 000CH. Elle a le record de France avec plus de 480km/h." détaille Donald Potier.



Tarif : 5€ l'entrée (entrée du samedi, valable également le dimanche), gratuit pour les moins de 12 ans



Infos : duckteam.fr

