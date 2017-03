Tensions autour du meeting du ministre turc à Metz, l'ASNL au bord de la crise de nerfs : l'actu de ce lundi 13 mars 2017

publié le 13/03/2017 à 09:10

Tensions autour du meeting du ministre des affaires étrangères turc à Metz. Il s'est tenu hier au centre des congrès autour de près d'un millier de personnes. Mevlut Cavusoglu est venu plaider pour l'adoption du référendum donnant les pleins pouvoirs au président Erdogan en Turquie. François Fillon a déclaré que le président François Hollande avait "rompu la solidarité européenne". Le gouvernement a de son côté appelé à l'apaisement. Les Pays-bas ont interdit au ministre turc d’atterrir à Rotterdam samedi.





Le trafic ferroviaire entre la France et le Luxembourg a repris normalement ce matin. Un dédommagement est d'ailleurs proposé aux frontaliers victimes des perturbations ferroviaires entre les deux pays par la SNCF et les Chemins de Fer Luxembourgeois. Les voyageurs bénéficiant d'un abonnement hebdomadaire ou mensuel couvrant la période du 14 au 28 février pourront se faire rembourser 50% du montant de l'abonnement. Il suffit de remplir le formulaire en ligne.



En Ligue 1, l’AS Nancy-Lorraine est au bord de la crise nerf. Les joueurs de Pablo Correa ont été battus samedi face à Lille 2 buts à 1. C'est le septième match consécutif sans victoire. Une rencontre entachée de plusieurs fautes d’arbitrage selon les Nancéiens. Un scénario qui se répète pour l'AS Nancy qui s'était vu refusé un but au match aller et qui dénonce toujours le pénaly accordé au PSG la semaine passée.

Au classement, l’ASNL est 18ème. Le FC Metz, de son côté a concédé le match nul 2-2 à Saint-Etienne. Les Mosellans pointent à la 16ème place.



