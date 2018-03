Les manifestations hier en Lorraine, grève à la SNCF, des os de soldats découverts à Douaumont : l'actu de ce vendredi 16 mars 2018

publié le 16/03/2018 à 08:45

Beaucoup de manifestations ont été menées hier en Lorraine comme partout en France. Les retraités ont défilé dans les rues notamment de Metz, Epinal et Nancy. Il protestent contre la baisse de leur pouvoir d'achat provoqué par la hausse de la CSG. Les personnels d'aide aux personnes âgées les ont rejoint. Ils étaient près de 2 000 à Nancy hier place d'Alliance. Les personnels des Ehpad dénoncent leurs conditions de travail et réclament plus de moyens humain.

De leur côté, les sidérurgistes se sont réunis devant le site d'Ascométal à Hagondange. les "métallos" lorrains et français craignent pour l'avenir de l'industrie dans le pays. L'entreprise lorraine risque de fermer en 2019 laissant 450 personnes sur le carreau.



Les cheminots vont se mobiliser. Ils appellent à faire grève 2 jours sur 5 dès le 3 avril prochain et pour 36 jours. Ils rejettent la réforme de la SNCF qui doit être menée par ordonnances par le gouvernement. La grève devrait courir sur les vacances de printemps et les ponts du mois de mai. La ministre des transports Elisabeth Borne déplore une décision incompréhensible qui pénalise les usagers



Des restes de soldats ont été découvert à Douaumont. Les squelettes datent de la première guerre mondiale. Ils ont été mis au jour sur le chantier d’aménagement du parking du fort. Des objets français et allemand ont été également retrouvés mais aucune plaque d’identification n’a été découverte.