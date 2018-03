Seniors, professionnels de l'aide aux personnes âgées, sidérurgistes : journée de mobilisations nationales ce jeudi 15 mars 2018

publié le 15/03/2018 à 09:04

Les seniors manifestent leur colère aujourd'hui en Lorraine comme partout en France. Ils dénoncent la hausse de la CSG et la baisse annoncé des pensions. Des mesures qui peuvent avoir des conséquences sur leur pouvoir d'achat. Grogne également chez les professionnels de l'aide aux personnes âgées. Ils sont appelés à se mobiliser pour réclamer plus de moyens humains. Des rassemblements sont prévus cette après-midi en Lorraine notamment place Stanislas à Nancy à 14h , place de la République à Metz et devant la Préfecture à Epinal à 15h.





Une autre manifestation nationale est prévue aujourd’hui : c’est celle des sidérurgistes. Ils s’inquiètent pour leur avenir face aux nombreuses délocalisations. Un rassemblement est organisé ce matin à 11h devant le site d’Ascométal à Hagondange.

En handball, les dragonnes de Metz en demi-finale de la Coupe de France. Les Messines ont gagné 35 à 29 face à Issy-Paris hier soir. Une nouvelle victoire 3 jours après la validation de leur deuxième place du tour principal de Ligue des Champions.

De son côté, le Grand Nancy Métropole a été battu par Istres hier soir pour la 19ème journée de Proligue. Score final : 23-18. Les nancéiens sont 10e au classement.