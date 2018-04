L'UFR ALL de Metz bloqué, avocats en grève : l'actu de ce jeudi 12 avril 2018

publié le 12/04/2018 à 10:07

Le blocus à l’UFR arts lettres et langues de Metz se poursuit. Les étudiants réunis en AG ont décidé de poursuivre le mouvement. Le site est bloqué depuis jeudi dernier sur l’île du Saulcy. Objectif : protester contre la réforme de l’accès à l’université proposée par le gouvernement. Les cours ne sont donc pas assurés.





Journée "justice morte" hier en Lorraine comme partout en France. Les avocats étaient en grève hier. Des nancéiens se sont mobilisés à Paris. Ils étaient entre 4 000 et 7000 dans les rues de la capitale. Les robes noires protestent contre le projet de réforme de la justice qui doit être présenté en conseil des ministre le 18 avril prochain.

A Metz, le centre de tri Haganis bloqué. Une quinzaine de militants CGT ont bloqué l’entrée du site hier avenue de Blida. Les poids lourds ont été redirigés vers la plateforme de Metz-Borny. Les manifestants réclament une reconnaissance de l’insalubrité et la pénibilité des métiers pour tous les travailleurs de la filière déchets. Le syndicat exige un départ anticipé pour tous, une diminution du temps de travail et une révision des conventions collectives.



Le président de la République sera dans les Vosges les 17 et 18 avril prochain. Après une visite de 2 jours en Alsace, Emmanuel Macron devrait s'arrêter à Épinal et à Saint-Dié-des-Vosges.





La grève reprend ce soir à la SNCF. Des trains seront supprimés en Lorraine. 12 TER ne circuleront pas. La liste est déjà affichée en gare. En ce qui concerne le trafic de demain, les prévisions seront annoncées ce soir à partir de 17 heures.