Les retraités dans la rue, exercice de sécurité ce soir : l'actu de ce jeudi 28 septembre 2017

publié le 28/09/2017 à 09:27

Les retraités dans la rue contre la hausse de la CSG aujourd’hui. Ils dénoncent l’augmentation d’1,7 point qui fragilise leur pouvoir d’achat. Une manifestation est prévue cette après-midi à 14h30 à Metz, place de la république et à Nancy, place Stanislas. Les syndicats protestent également contre la suppression des contrats aidés souvent utilisés dans les établissements et associations spécialisés dans l’aide aux séniors.



Exercice de sécurité type plan Orsec ce soir sur la départementale 26 entre Hussigny-Godbrange et Villers-la-Montagne. Près de 150 personnels des pompiers du SAMU et des forces de l'ordre seront mobilisés. Objectif : tester la coordination entre les différents services.



Des caméras pour les policiers municipaux de Montigny-lès-Metz. L'objectif est de protéger les agents et de faciliter les procédures, images à l’appui. Des images transférées sur des serveurs consultables uniquement par les administrateurs. Elles seront conservées 6 mois et ne pourront être extraites que sur réquisitions écrites. Les personnes filmées seront averties oralement mais également via un témoin lumineux sur l’appareil.